“الاتحاد يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان”.. عرض مغري ورد رسمي

تلقى أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا سعوديا مغريا فِيْ الساعات القليلة الماضية. استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

أصبح الدوري السعودي للمحترفِيْن وجهة لأكبر نجوم العالم فِيْ السنوات الأخيرة، بعد الدعم الهائل من القادة الحكَمْاء فِيْ صناعة الرياضة.

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رغم ذلك، فإن الميركاتو الحالي يفكر فِيْ شيء هادئ، خاصة مع قرار حرمان نادي الهلال من التعاقدات.

* عرض سعودي جذاب لنجم باريس

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “Torcedores”، أن نادٍ سعودي – لم يتم الكشف عَنّْ اسمه – قدم عرضًا أمس الأربعاء للنجمة البرازيلية رافِيْنيا الكانتارا. لمعرفة امكانية التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن رافِيْنيا رفضت “العرض”. حيث قال للنادي السعودي، إنه من المستحيل الانتقال إلَّى منطقة الشرق الأوسط، فِيْ هذا الوقت.

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يبدو أن الاتحاد أو الشباب ؛ هم الذين قدموا عرضًا لنجم باريس سان جيرمان، خاصة فِيْ مواجهة تأكيدات من نادي النصر، بأنه لم يبق سوى عرض خارجي واحد، فِيْ مركز الدفاع.

وتجدر الإشارة إلَّى أن رافِيْنيا أحد أبناء نادي برشلونة الإسباني الذي تخرج فِيْ مختلف الفئات العمرية، قبل أن ينتقل إلَّى سيلتا دي فِيْجو وريال سوسيداد وإنتر ميلان، وأخيراً إلَّى فريق العاصمة الفرنسي ” باريس “. “.