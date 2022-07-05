الاتحاد “يتفق” مع نجم الهلال.. ومفاجأة مدوية عَنّْ حجازي

فاجأ مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي الشارع السعودي، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ الاتحاد الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة”. حيث تم الإعلان رسميًا عَنّْ العقد مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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ووقع سانتو، الذي سبق له تدريب فالنسيا وتوتنهام هُوتسبير، عقودًا تربطه بقلعة العميد، لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2024، مقابل 8 ملايين يورو.

* الاتحاد يختطف ابن الهلال .. ويقرر مستقبل حجازي

بعد تعيين المدرب البرتغالي، كشف الإعلامي الرياضي، عبدالله المغم، أن إدارة الاتحاد تقترب من ضم أحد أبناء نادي الهلال، الصيف الجاري.

وأعلن المجهم فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن مسؤولي العميد قدموا عرضًا رسميًا لمجلس إدارة نادي الفِيْحاء، قبل ساعات ؛ للتوقيع على الظهِيْر الأيسر أحمد بامسعود نجل الهلال السابق.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن الصفقة باتت قريبة جدا خاصة مع موافقة بامسود على ارتداء قميص الاتحاد.

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على صعيد آخر، توصلت الإدارة الاتحادية إلَّى اتفاق مع المدافع المصري أحمد حجازي، لتجديد تعاقده مع فريق كرة القدم الأول. اعتمادا على المترجم.

وأشار عبدالله الماجم إلَّى أن حجازي اتفق مع مجلس إدارة أنمار الهِيْلي على تجديد عقده مع الاتحاد لموسمين آخرين حتى 30 يونيو 2025.

يشار إلَّى أن المدافع المصري انضم إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022، قادمًا من وست بروميتش ألبيون، لموسم على سبيل الإعارة، قبل تفعيل شرط الشراء نهائيًا، حتى 30 يونيو 2023.