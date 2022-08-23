“الاتحاد يتنازل عَنّْ جميع القضايا ضد النصر”.. قرار عاجل من الحائلي

وشهدت الأيام الماضية تطورات مثيرة للاهتمام فِيْ العلاقة بين ناديي النصر والاتحاد، والتي تدهُورت بشكل كبير بعد اتفاق النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وانتقل حمدالله إلَّى الاتحاد فِيْ ميركاتو الشتاء الماضي “يناير 2022”. وسط اتهامات نصراوي بـ “التفاوض” بين الطرفِيْن، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العلمي.

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وصلت القضية إلَّى لجنة الاحتراف السعودية التي قررت حرمان العميد من العقود لـ “فترة قياسية”، إضافة إلَّى إيقاف النجم والمدير المغربي مشعل السعيد “4 أشهر”، والرئيس التنفِيْذي حميد السعيد. الشهُور”. “.

وكان السعيد والبلوي قد قدما “استقالتيهما” بسبب الأنباء السيئة عَنّْ تحسن العلاقات بين مسؤولي النصر والاتحاد فِيْ الأيام الأخيرة.

* حَقيْقَة “التنازل” عَنّْ قضية الاتحاد ضد نادي النصر.

وفِيْ هذا السياق، كشف عبد العزيز العمر، عضو الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، حَقيْقَة تنازل قلعة العميد عَنّْ القضايا المرفوعة ضد نادي النصر، إثر الأحداث الأخيرة.

رفعت “الاتحاد” سلسلة من القضايا ضد النصر. المتعلقة بالحصول على محاضر مفاوضات بين مسؤولي العميد والحمد الله بالمخالفة للقوانين، بالإضافة إلَّى مقاضاة عدد من منتسبي شركة العلم. عَنّْ هجومه على العميد.

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وقال العمر فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” “منذ فترة تم الرد على سؤالي لمجلس إدارة الاتحاد فِيْ الجمعية العمومية للنادي حول حَقيْقَة الاستقالة. للقضايا ضد النصر ! “

وأوضح عضو الجمعية العمومية أن رد مجلس الإدارة برئاسة أنمار الهِيْلي ؛ كان، “لا، لم تسقط أي قضية”.