الاتحاد يجدد لحجازي براتب ضخم رغم انخفاض قيمته السوقية

كشفت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، فتح ملف التجديد مع المدافع المصري الدولي أحمد حجازي.

وقع الاتحاد على حجازي، صيف 2022، من وست بروميتش ألبيون، لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، مع تفضيل شراء نهائي.

وبالتحديد، قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، فِيْ صيف 2022 بتفعيل بند شراء المدافع المصري نهائيًا، وفِيْ عقد حتى 30 يونيو 2023.

أفادت تقارير صحفِيْة، صباح اليوم الاثنين، أن إدارة النقابة تتفاوض مع أحمد حجازي لتجديد عقده لمدة موسمين بنفس مزايا العقد الحالي.

المدافع البالغ من العمر 31 عامًا، الموجود حاليًا فِيْ الاتحاد، يكسب 18 مليون ريال فِيْ الموسم الواحد.

وظهر حجازي مع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد فِيْ 64 مباراة وأحرز 6 أهداف، وتلقت شباك العميد 14 هدفا فِيْ المباريات التي خاضها هذا الموسم.

يشار إلَّى أن حجازي تعرض لإصابة فِيْ العضلة المقربة أثناء وجوده مع المنتخب المصري فِيْ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت فِيْ الكاميرون فِيْ يناير الماضي، مما اضطره للتغيب عَنّْ الملاعب لمدة 4 أشهر.

وعليه، تم تخفِيْض القيمة التسويقية للمدافع الدولي المصري أحمد حجازي بمقدار نصف مليون يورو إلَّى 3.5 مليون، بحسب آخر تحديث للموقع العالمي “سوق الانتقالات” المتخصص فِيْ القيمة السوقية للاعبين.