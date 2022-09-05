الاتحاد يجهز الصيعري قبل مواجهة الرائد

يستأنف الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، اليوم الإثنين، تدريباته بهدف مواجهة نظيره من الرائد، الجمعة المقبل، فِيْ مباريات اليوم الثالث من دوري روشان السعودي.

وتعادل الاتحاد سلبا مع نظيره الاتفاق، فِيْ المباراة التي واجهتهما أول أمس فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي.

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ويعتزم الاتحاد استئناف التدريبات ظهر اليوم على ملعب النادي بعد أن منح البرتغالي نونو سانتو للاعبين استراحة من تدريبات أمس بعد تعامله أمس مع الاتفاق.

وفِيْ السياق ذاته، بدأ اللاعب عبد العزيز البيشي برنامجه التأهِيْلي فِيْ إسبانيا بعد خضوعه لعملية جراحية فِيْ الركبة، فِيْما يتوقع أن يبدأ المهاجم محمد الصيعري برنامج التكييف البدني خلال الحصة التدريبية المقبلة.

ويغادر الاتحاد الخميس المقبل متوجها إلَّى القصيم، استعدادا لمواجهة الرائد، الجمعة المقبل، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.