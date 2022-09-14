الاتحاد يجهز مفاجأة للنصر.. “عودة هذا اللاعب” !

تم التأكيد رسمياً على غياب أحد نجوم الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد عَنّْ مباراة الخليج يوم غد الخميس.

سيواجه الاتحاد، مساء الخميس، الفريق الكروي الأول لنادي الخليج، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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العميد يحتل المركز الرابع مؤقتا فِيْ جدول دوري روشان العربي للمحترفِيْن برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل واحد فِيْ 3 مباريات.

* غياب الصيعري .. وعوده للنصر

محمد الصيعري قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لن يكون فِيْ مباراة الغد فِيْ الخليج. بسبب الاصابة

ووقع الاتحاد مع الصيعري هذا الصيف لمدة موسمين حتى 2024 قادمين من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الفِيْصلي.

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وستكون المباراة الأولى للمهاجم الجديد مع الاتحاد ضد فريق النصر الأول لكرة القدم، فِيْ الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تقام مباراة كرة القدم السعودية الكلاسيكية “المنتظر” بين الاتحاد والنصر، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض فِيْ 2 أكتوبر / تشرين الأول 2022.