الاتحاد يجهز مفاجأة للنصر.. “قد تظهر فِيْ ودية الوحدة”

يدرس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، دفع رواتب المهاجم محمد الصيعري، فِيْ المباراة الودية ضد الوحدة.

ويلتقي الاتحاد بنظيره الوحدة الأحد المقبل فِيْ جدة خلال فترة التوقف الدولي. فِيْ إطار قبول أول منتخب سعودي فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، قبيل مونديال قطر 2022.

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وأكدت صحيفة “عكاظ” أن المدير الفني للاتحاد يدرس دفع السياري فِيْ مباراة الوحدة، بعد الانتهاء من استعداداته الفنية، وسط توقعات بإمكانية مشاركته كبديل فِيْ مباراة الوحدة. ضد النصر.

يزور الاتحاد نظيره النصر، يوم 2 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي روشان.

استأجر الاتحاد محمد الصيعري، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية، على سبيل الإعارة المجانية لمدة موسمين، من الفِيْصلي.

وفِيْ سياق متصل، يكشف الفريق الطبي للاتحاد عَنّْ جهُوده لتعافِيْ البرازيلي رومارينيو من الإصابة التي تعرض لها فِيْ مباراة الاتحاد ضد الخليج، نظرا لحاجة الفريق لجهُوده فِيْ مباراة الفوز.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق نقطتين عَنّْ الشباب المتصدر، والهلال الوصيف، والنصر فِيْ المركز الرابع، برصيد 9 نقاط

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