الاتحاد يحاول خطف نجم النصر على طريقة حمد الله.. والرد يأتي سريعا

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، حاول مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، الاستيلاء على أحد نجوم فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، فِيْ الساعات القليلة الماضية.

وتدهُورت العلاقة بين النصر والاتحاد بشكل جذري فِيْ الأشهر الأخيرة، بعد أن استأجر العميد المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، إثر حل قلعة العلم، العقد الرسمي للاعب.

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أثار مجلس إدارة نادي النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية للجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب مع كاستيلو دي آل- عرجاء.

* خلف كواليس مفاوضات الاتحاد مع نجم النصر

ونقل الصحفِيْ الرياضي طلال العتيبي عَنّْ مصدر نصراوي قوله إن الاتحاد حاول تجنيد محمد الفتيل قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العلم.

فتحت ادارة الهِيْلي خطا تفاوضيا مع عائلة فتيل. لإقناعه بعدم تجديد عقده مع النصر الذي كان من المقرر أن ينتهِيْ نهاية الشهر الجاري، لضمه بحرية على طريقة صفقة الحمد الله.

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لكن الفتيل رفض هذه المحاولات الفِيْدرالية وجدد عقده رسميًا مع فريق النصر الأول لكرة القدم. لثلاث سنوات قادمة حتى 30 يونيو 2025.

يشار إلَّى أن المدافع البالغ من العمر 30 عامًا انضم إلَّى فريق النصر صيف 2022 قادمًا من فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم.