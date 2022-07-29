الاتحاد “يحتفل”.. تطور خطير فِيْ قضية النصر وحمد الله يثير الجدل

لا يوجد صوت يعلو فِيْ مجتمع الرياضة السعودي فِيْ الوقت الحالي باستثناء قضية النصر ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، بإرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية اللاعب. عقد مع قلعة العالم.

* مستجدات خطيرة فِيْ قضية النصر والحمد لله

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة المدينة عَنّْ أحداث خطيرة غيرت مصير قضية النصر والحمد الله، والتي هزت المجتمع الرياضي السعودي فِيْ الأشهر الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلَّى أنه بعد شهادة “شخصية اعتبارية” ؛ واتخذت القضية منعطفا جديدا عززت مكانة نادي الاتحاد.

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وأوضح أن شهادة هذا “الكيان القانوني” – الذي لم يذكر اسمه حتى الآن – كشفت عَنّْ نقاط مهمة وجديدة أثيرت لأول مرة فِيْ القضية.

وأعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي خلال الأيام الماضية أن اللجنة المهنية استمعت بالفعل إلَّى شهادة “شخصية اعتبارية” كانت مغرمة بنادي الاتحاد. سيغير مصير سبب الانتصار بحمد الله.

وأشارت المؤشرات فِيْ الأيام الأخيرة إلَّى تعليق الحمد الله لـ “أربعة أشهر”، والمدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلوي لـ “ستة أشهر”، مع حرمان العميد من العقود لـ “فترة قياسية”.

لكن … الآن، بعد هذه الأحداث الخطيرة، يمكن تبرئة النقابة من القضية، أو دفع غرامة فقط ؛ هذه صدمة كبيرة لنادي النصر.