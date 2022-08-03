الاتحاد “يحرج” النصر.. 7 أدلة تبرئ حمد الله

رد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي على عقوبات لجنة المحترفِيْن السعودية وشروط اللاعب فِيْ قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، أمس الثلاثاء، إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة. عَنّْ مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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ولعب النجم المغربي الكبير مع نادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد فِيْ ميركاتو الشتوي “يناير 2022”.

* دليل على الإتحاد فِيْ حالة النصر والحمد لله

قدمت الإدارة الاتحادية 7 اختبارات ؛ اثبات ان حمدالله لم يحرض. اترك النصر وانتقل إلَّى حصن العميد ؛ وبحسب المحامي أحمد الشيخي، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”.

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وهذا هُو الدليل الذي استندت عليه الإدارة الاتحادية فِيْ قضية النجم المغربي. وصلت على النحو التالي

– الشخص الذي سرب “التسجيلات الصوتية” فِيْ قضية الحمد الله خالف قوانين المملكة العربية السعودية، وتم إخطار الجهات القضائية بذلك.

– هذا الشخص نفسه ؛ واعترف بأنه كان السبب، فِيْ غياب جماهِيْر الاتحاد، فِيْ مباراة الفوز، فِيْ مسابقة دوري المحترفِيْن 2022-2022.

– ساعدت لجنة الاحتراف النصر بطلب أدلة إضافِيْة فِيْ القضية وإن كانت الأدلة التي قدمتها النصر كافِيْة.

– “التسجيلات الصوتية” لم تثبت وجود أي مفاوضات بين الاتحاد مع الحمد الله، بشأن مدة عقد أو مال.

– قيمة عقد حمدالله مع النصر فِيْ موسم واحد فقط أعلى بكثير مما يحصل عليه اللاعب مع الاتحاد فِيْ عام ونصف. الأمر الذي ينفِيْ وجود التحريض.

النصر حاول التخلص من الحمد الله صيف 2022. بسبب راتبه المرتفع.

وطالب نادي النصر حمدالله بتقديم عروض بمغادرة الفريق الأول لكرة القدم، باعتراف مسؤولي العالم.