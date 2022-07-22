الاتحاد يدخل فِيْ صراع ثلاثي للتوقيع مع ظهِيْر الفِيْصلي

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ تنافس ثلاثة أندية فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن على خدمات حسين قاسم الظهِيْر الأيسر لنادي الفِيْصلي.

حسين قاسم، 24 عامًا، لديه عقد مع الفِيْصلي حتى صيف 2023، وسيدخل الفترة المجانية لعقده فِيْ مارس من العام المقبل.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” اليومية، اليوم الجمعة، تتنافس أندية الاتحاد والطائي والفتح للتعاقد مع الظهِيْر الأيسر، خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية، لتعزيز صفوف فرقهم استعدادًا للبطولة. الموسم القادم

وذكرت هذه الصحيفة أن عروضا رسمية وردت من نوادي الاتحاد والطي والفتح لمسئولي نادي الفِيْصلي.

ويعتبر عرض الفتح الأخطر على كل من الاتحاد والطائي للتعاقد مع حسين قاسم على مدى المواسم الثلاثة المقبلة حتى عام 2025.

يشار إلَّى أن حسين قاسم لعب ست مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفِيْصلي، وبلغ مجموعها 480 دقيقة، وفشل فِيْ تسجيل الأهداف سواء فِيْ الصناعة أو التهديف.