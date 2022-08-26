الاتحاد “يرعب”.. سانتو يستعين بأسلوب ولفرهامبتون لإسقاط المنافسين

قاد المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، فريقه للفوز على مضيفه، العدالة، فِيْ افتتاح مشوارهم فِيْ دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

وتغلب الاتحاد على نظيره العدالة بثلاثة أهداف نظيفة فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

وسجل أهداف الاتحاد فِيْ المباراة “أحمد شراحيلي، هارون كَمْارا، حمدان الشمراني”.

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وفِيْ السطور التالية يتابع “سعودي سبورت” أهم النقاط الفنية التي سجلها الاتحاد خلال المباراة.

– التوازن الدفاعي الهجومي

بدأ نونو سانتو المباراة بوعيه المعتاد 3-4-3، والذي يحقق به توازنًا دفاعيًا هجوميًا من خلال وجود أكثر من لاعب فِيْ وسط الملعب قادر على كسر الكرة بسرعة والعمل على هجوم الخصم المفاجئ.

ودخل سانتو المباراة بتشكيلة مكونة من “مارسيلو جروهِيْ، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، طارق حامد، كورونادو، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، رومارينهُو، هِيْلدر كوستا”.

التحكَمْ فِيْ خط الوسط

وتمكن الاتحاد من إحكام السيطرة على منطقة خط الوسط، بحضور الثنائي طارق حامد وبرونو هنريكي، اللذين استطاعا بسرعة استعادة الكرة، مما منح العميد ميزة خلال المباراة.

قوة خط الوسط سمحت لدفاع الاتحاد باللعب بشكل مريح للغاية خلال المباراة، حيث لم يتلق الفريق أي محاولات هدف خطيرة خلال التسعين دقيقة.

– تغيير هجومي سريع

ومن المزايا التي أظهرها فريق الاتحاد فِيْ مباراة اليوم، التغيير السريع للهجوم عَنّْد انتزاع الكرة من الخصم، حيث شكل الفريق خطراً كبيراً على مرمى فريق العدل.

عرف هجوم الاتحاد كَيْفَِيْة استغلال هذه الكرات فِيْ الهدفِيْن الثاني والثالث، مستغلاً السرعات فِيْ خط الهجوم عبر رومارينيو وآرون كامارا.

كَمْا تمنح طريقة 3-4-3 للأجانب الحرية، بعد أن نجح الظهِيْر الأيسر حمدان الشمراني فِيْ تسجيل هدف وتسجيل آخر، فِيْما تمكنت مدلة العليان الظهِيْر الأيمن من تسجيل الهدف الثاني. هدف سجله هارون كامارا.

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