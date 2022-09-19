الاتحاد “يرفض” مواجهة النصر فِيْ الكلاسيكو.. إلا بهذا الشرط !

دخل مجلس إدارة نادي الاتحاد بقيادة أنمار الهِيْلي فِيْ تحدي مفتوح ضد النصر، قبل مباراة كرة القدم الكلاسيكية السعودية الرائعة.

وسيواجه الاتحاد فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، يوم 2 أكتوبر الجاري، فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي 2022-2023.

اقرأ أيضا

“الاتحاد” يفاجئ جمهُوره .. قرار نهائي يقرر مستقبل حجازي وحمد الله

بعد انتهاء العقوبة، اتفاق تبادل “محتمل” بين الهلال والاتحاد

العميد يحتل المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العالم.

أزمة بين الاتحاد والنصر قبل الكلاسيك

وفِيْ هذا السياق كشف برنامج “أكشن مع وليد” أن نادي النصر “منظم المباراة” رفض تواجد حكام أجانب فِيْ بطولة الاتحاد كلاسيك.

وأشار البرنامج إلَّى أن الاتحاد، من جهته، تنافس على الفوز، وأعلن أنه لن ينافس فِيْ الكلاسيك إلا مع حكام أجانب.

أنظر أيضا

البليحي يصدم الشارع السعودي … حَقيْقَة مفاوضات نجم الهلال مع النصر

وأعلن البرنامج أن الإدارة الاتحادية ستحول مبلغاً من المال إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم. لجلب الحكام الأجانب، للكلاسيكيين فِيْ مواجهة النصر.