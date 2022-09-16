الاتحاد يزيح الستار عَنّْ “اسم المحكَمْ الجديد” بقضية حمد الله والنصر

واختار الاتحاد بقيادة أنمار الهِيْلي الحكَمْ الجديد للنادي فِيْ قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بدلا من سلطان السامل.

نشر مركز التحكيم الرياضي السعودي بياناً رسمياً بشأن الخلاف بين ناديي الاتحاد والنصر على قضية حمدالله، وستستأنف إجراءات النزاع، وفقاً لنص المادتين 25 و 27 من قواعد النظام الأساسي. إجراء. مركز التحكيم

وبحسب صحيفة الجزيرة، اختار مجلس إدارة الاتحاد، عصر اليوم الجمعة، الحكَمْ أحمد بن جمعان المالكي ليحل محل سلطان السميل، حكَمْا للنادي فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله. ضد نادي النصر.

جدير بالذكر أن مركز التحكيم الرياضي قرر تعليق عقوبة الإيقاف عَنّْ حمدالله لمدة 4 أشهر، الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار شكوى رفعها نادي النصر، بدعوى وجود السجلات التي تثبت مفاوضات النقابة مع الحمد الله عَنّْدما كان فِيْ الخدمة. الحجز فِيْ عقده مع النصر وبالتالي تم رفض تسجيل الاتحاد فِيْ فترة التسجيل الشتوية القادمة.