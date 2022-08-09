الاتحاد يستأنف لمركز التحكيم ضد عقوبة حمد الله

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ تحركات جديدة لنادي الاتحاد لمواجهة قرار اللجنة المهنية بشأن معاقبة النادي فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله الملقب إعلاميًا بـ “التسجيلات”.

نشر الصرامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، رسائل نصها كالتالي

وصل استئناف نادي الاتحاد رسمياً إلَّى مركز التحكيم الرياضي. وأكد أن قضية حمدالله لها بعد دولي وهِيْ فِيْ لجنة الانضباط فِيْ الفِيْفا “.

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وأضاف “توقعات خاصة .. قرارات مركز التحكيم الرياضي” تجمد العقوبات الصادرة بحق نادي الاتحاد من قبل اللجنة المهنية وتحويل الملف كاملاً إلَّى لجنة الانضباط فِيْ الفِيْفا.

قررت لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان الاتحاد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بغرامة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلَّى إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر، وغرامة. 300 ألف ريال، مع إيقاف المدير التنفِيْذي حامد البلوي، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال، والإيقاف الإداري لمشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

جاء قرار اللجنة المهنية بعد الشكوى المقدمة من نادي النصر والتي حملت تسجيلات تفِيْد بوجود مفاوضات بين المدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلوي للاعب حمدالله أثناء تواجده فِيْ الملعب. رعى. مدة عقده مع النصر.

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