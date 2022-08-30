الاتحاد يستأنف.. 10 أيام لـ”استعادة الشنقيطي” قبل لقاء النصر

وتحدث نادي الاتحاد، الثلاثاء، ضد إيقاف النجم مهند الشنقيطي، لمدة 60 يومًا، على أمل استعادته قبل مباراة الفوز فِيْ اليوم الخامس من الدوري السعودي “روشان”.

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استطاع أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد فِيْ صيف 2022، حتى الآن، أن يضم 7 لاعبين هم المصري طارق حامد والأنجولي هِيْلدر كوستا وزكريا هُوساوي وأحمد الشراحيلي ومحمد الصيعري وأحمد. بمسعود وعبدالله الجدعاني.

الاتحاد يستأنف .. 10 أيام لـ “استعادة الشنقيطي” قبل مباراة النصر

أعلنت لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أيام، عبر بيان رسمي، إيقاف النجم مهند الشنقيطي، لمدة 60 يومًا، لكونه “هرب” من استدعاءات. تم الحصول عليها من المنتخب الأولمبي بسبب الإصابة.

وغرم “الاحتراف” نادي الاتحاد 300 ألف ريال.

وأشار “ملعب إس بي سي”، عبر الحساب الرسمي لقناة “إس إس سي” الرياضية على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن الاتحاد قدم طلب “تحكيم مستعجل” بالمركز السعودي للتحكيم الرياضي، طعَنّْاً فِيْ إيقاف مهنّد محمد. . – الشنقيطي لمدة شهرين.

وأوضح أن على مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد طلب الاتحاد “المعجل”، إصدار الحكَمْ الرسمي خلال مدة أقصاها 10 أيام.

من المتوقع أن يكون الظهِيْر الأيمن مهند الشنقيطي جاهزًا، فِيْ حال رفع الإيقاف، أمام النصر فِيْ 2 أكتوبر 2022.