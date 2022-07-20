الاتحاد يستعجل طارق حامد.. ورطة جديدة تهدد بفشل الصفقة

أعرب مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، عَنّْ رغبته فِيْ التواصل مع لاعب الوسط المصري طارق حامد، لإنهاء جميع علاقاته الحالية بهدف الالتحاق بمعسكر تدريب النمور للموسم المقبل.

وقع طارق حامد عقودًا للانضمام إلَّى صفوف الاتحاد، خلال الموسم الرياضي الجديد “2022-2023″، بعد دخوله الفترة الحرة فِيْ عقده مع الزمالك.

يتساءل عشاق الرياضة السعوديون، فجر اليوم الأربعاء، عَنّْ مَوعِد وصول النجم المصري طارق حامد إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن إدارة الاتحاد سارعت متوسط ​​الملعب المصري، للمشاركة فِيْ معسكر الفريق، بتوجيه من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

ومن المقرر أن يغادر وفد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد متوجها إلَّى النمسا السبت المقبل لتنظيم معسكر استعدادي للموسم المقبل.

إن إلحاح الإدارة الفِيْدرالية للمحور المصري وضعه فِيْ مأزق كبير، حيث شدد مسئولو نادي الزمالك، وعلى رأسهم مرتضى منصور، قبضتهم على طارق حامد.

يلتزم نادي الزمالك بحق إنهاء عقد اللاعب نهاية الموسم الجاري والذي سيكون نهاية شهر أغسطس القادم، مما يمنع طارق حامد من الانضمام إلَّى الاتحاد، وفِيْ حال انضمامه اليوم يحق للزمالك يشكو من اللاعب.

فِيْ الوقت نفسه، اشترط المدرب البرتغالي نونو سانتو أن يحضر طارق حامد معسكر الفريق لتقييم مستواه عَنّْ كثب، قبل التوقيع النهائي مع اللاعب من قبل إدارة الهِيْلي.

بناءً على ما سبق، فقد تم ترك طارق حامد فِيْ وضع لا يحسد عليه، حيث يحاول ناديه السابق عرقلة الصفقة ويطلب ناديه الجديد التوقيع بعد رؤية مستواه الفني برفقة لاعبي الاتحاد، مما يلمح إلَّى إمكانية حدوث ذلك. صفقة. الفشل فِيْ حال إصرار مسئولي الزمالك على استمرار اللاعب حتى نهاية أغسطس المقبل.

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