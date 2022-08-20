الاتحاد “يستغنى” عَنّْ محترفه.. ويقترب من نجم البرتغال العالمي

دخل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي المراحل النهائية للتوصل إلَّى اتفاق عالمي كبير. تعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وقع الاتحاد 4 اتفاقيات رسمية فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي -حتى الآن-. وهم “المدافع أحمد شراحيلي، الظهِيْر الأيسر زكريا هُوساوي، لاعب الوسط المصري طارق حامد، الجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا”.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، تعمل الإدارة الاتحادية على إبرام اتفاقية خارجية نهائية، بالإضافة إلَّى سلسلة من الأسماء المحلية ؛ بناء على طلب البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق كرة القدم الأول.

* اتفاق عالمي عظيم على أبواب الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة الشبابية، أن الاتحاد يقترب من التعاقد مع النجم البرتغالي جواو ماريو، لاعب المتوسط ​​فِيْ نادي بنفِيْكا البرتغالي.

وكشفت الصحيفة أن ماريو سيوقع عقودا تربطه بفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد. لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024.

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ينشأ العقد مع النجم البرتغالي، من أصل أنجولي، بتوصية من سانتو، الذي طلب من إدارة الهِيْلي الاستغناء عَنّْ البرازيلي برونو هنريكي لاعب وسط الفريق، والتعاقد مع لاعب أجنبي.

بدأ جواو ماريو، 29 عامًا، المتميز فِيْ المراكز 6 و 8 و 10، وكذلك فِيْ الفرقة الهجومية، مسيرته الكروية فِيْ نادي بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلَّى مواطنيه سبورتينج دي لشبونة وفِيْتوريا غيمارايس.

كان لدى ماريو أيضًا خبرات مهنية فِيْ وست هام يونايتد ولوكَمْوتيف موسكو وإنتر ميلان بإيطاليا، قبل أن يعود إلَّى البرتغال من بنفِيْكا.

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