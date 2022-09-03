الاتحاد يسقط فِيْ فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق

فرض الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق التعادل السلبي على مضيفه الاتحاد، فِيْ ختام مباريات الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلَّى 4 نقاط فِيْ المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما رفع الاتحاد رصيده إلَّى نقطة واحدة فِيْ المركز الحادي عشر.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

سيطر الاتحاد على المباراة بأكَمْلها، حيث فشل فِيْ الاستفادة من كل المحاولات التي وضعت فِيْ متناولهم فِيْ مرمى الاتفاق.

وفِيْ الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافِيْ، طرد حكَمْ المباراة مهاجم الاتفاق يوسف نياكاتي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، الجمعة المقبل، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، فِيْما يواجه الاتفاق نظيره الباطن فِيْ نفس الوقت.

اقرأ أيضا …

التحليل | أخطاء فردية .. غارسيا يفشل فِيْ إنقاذ الانتصار على التعاون