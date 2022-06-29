الاتحاد يصدم كوزمين بـ”تصرف غريب”.. ماذا حدث

غادر الروماني كوزمين كونترا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بعد أن أنهى الموسم الرياضي 2022-2022.

وفشل كوزمين فِيْ الفوز بأي بطولة، مع الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ موسم 2022-2022، رغم البداية الرائعة.

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وخسر العميد لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن أمام الهلال فِيْ الجولات اللاحقة، كَمْا خسر أمام الفِيْحاء فِيْ نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفِيْن.

مستقبل كوزمين مع نادي الاتحاد.

وبحسب تقارير صحفِيْة، سافر كوزمين إلَّى إسبانيا، دون إبلاغه من قبل أي مسؤول فِيْ الاتحاد، بقراره الاستمرار مع فريق كرة القدم الأول، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، أم لا.

من جهتها، أعلنت صحيفة “عكاظ”، توجه الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الهِيْلي، بالاستغناء عَنّْ المدير الفني الروماني، وتوظيف بديل دولي.

يذكر أن عقد كوزمين كونترا مع أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد ينتهِيْ فِيْ 30 يونيو مع شرط تجديد لموسم آخر.