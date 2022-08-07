الاتحاد يضم “بديل” فهد المولد.. تمت فِيْ صيف 2022

تمكن نادي الاتحاد مؤخرا، مساء الأحد، من إدراج بديل للنجم فهد المولد فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2022، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة.

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وأعلنت الصحيفة أن النجم فهد المولد رحل عَنّْ الاتحاد فِيْ صيف 2022، بعد أن تعرض لإيقاف طويل من لعب كرة القدم، لمدة 18 شهرا، بعد تناوله مواد طبية ممنوعة. لجنة وزارة الرياضة.

وتضم جريدة الاتحاد “المناوب” فهد المولد. حدث ذلك فِيْ صيف عام 2022

فِيْ صيف عام 2022، بحث الاتحاد عَنّْ جناح هجومي “جديد” لضمه إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، بحضور اثنين فقط فِيْ هذا المركز، وهما عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن السيء.

وأكدت صحيفة الرياضية، بحسب ماجد هُود الإعلامي، أن الاتحاد حصل رسميًا على توقيع الجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا، موضحًا أنه على وشك الانضمام حتى صيف 2023، قادمًا من ليدز يونايتد على سبيل الإعارة.

وأوضح أن الاتحاد اتفق مع ليدز يونايتد على إدراج بند خيار الشراء، فِيْما أشارت تقارير صحفِيْة سابقة إلَّى أنه بلغ 23 مليون ريال سعودي.

سجل هِيْلدر كوستا، 28 عامًا، 49 هدفًا وقدم 57 تمريرة أخرى، فِيْ 318 مباراة رسمية، فِيْ مختلف الأندية التي مثلها طوال مسيرته الاحترافِيْة، بما فِيْ ذلك بنفِيْكا البرتغالي ولفرهامبتون ولييدز وفالنسيا الإسباني.

يشار إلَّى أن الاتحاد يحاول فِيْ صيف 2022 سد كل الثغرات فِيْ الفريق الأول لكرة القدم، قبل منعه من تسجيل لاعبين جدد فِيْ يناير 2023، فِيْ إطار العقوبات التي فرضتها لجنة المحترفِيْن فِيْ الكرة السعودية. الاتحاد ضمن قضية “التسجيلات الصوتية” المرفوعة من فِيْكتوري بخصوص مفاوضات غير شرعية مع عبد الرزاق حمدالله.