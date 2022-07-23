الاتحاد يضم “ثنائي أجنبي” جديد.. قرار رسمي من سانتو

حسم الجهاز التدريبي لنادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، ملف الأجانب للمنتخب الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ الاتحاد الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. بالتعاقد مع سانتو، الذي وقع عقودًا لإدارة فريق كرة القدم الأول ؛ لمدة موسمين مقابل 8 ملايين يورو.

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بالإضافة إلَّى سانتو، استأجر مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي قلب مدافع نادي الشباب أحمد الشراحيلي والظهِيْر الأيسر أحد زكريا هُوساوي.

* تم حل ملف الاجانب لنادي الاتحاد فِيْ الموسم الجديد

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الاقتصادية، أن المدرب البرتغالي وافق على إبقاء السداسي الخارجي الحالي فِيْ صفوف فريق كرة القدم الأول خلال الموسم الرياضي الجديد. مخدوع

حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهِيْ.

قلب الدفاع المصري أحمد حجازي.

لاعب خط الوسط البرازيلي برونو هنريكي.

لاعب خط الوسط البرازيلي ايغور كورنادو.

المهاجم البرازيلي رومارينهُو.

المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

نونو سانتو، هذا العرافة الأجنبية، أدرج فِيْ قائمة الاتحاد، الذي غادر إلَّى النمسا ؛ قم بإعداد معسكر استعداد للموسم الجديد.

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طلب سانتو من مجلس إدارة نادي الاتحاد التوقيع على مركز دفاع خارجي آخر. لتشكيل ثنائي قوي مع أحمد حجازي فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

أما المحترف الثامن. ومن المنتظر أن يكون وسط الميدان المصري طارق حامد الذي وضع نونو سانتو خطة للاستعداد بقوة خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الإدارة الفِيْدرالية حصلت على توقيع حامد، بعد دخول الفترة الحرة مع نادي الزمالك المصري، لكن … مؤخرًا، تردد أن نونو سانتو عارض الاتفاق.