وشهدت الساعات القليلة الماضية تسريبات خطيرة عَنّْ ميركاتو الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

استعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد من خلال “تعيين” المدرب البرتغالي نونو سانتو. إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى سانتو، استأجرت الإدارة الفِيْدرالية برئاسة أنمار الهِيْلي المصري طارق حامد والأنجولي هِيْلدر كوستا، وكذلك الثنائي المحلي أحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي.

* خلف كواليس أخطر مفاوضات فِيْ ميركاتو الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشفت الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد، عَنّْ سيناريوهات فشل انتقال النجم العالمي عبد الرحمن غريب إلَّى قلعة العميد، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وأبلغ غريب إدارة النادي الأهلي رغبته فِيْ مغادرة الفريق الأول لكرة القدم نهائيا بعد “الهبوط التاريخي” للدوري الأصفر.

وأشار الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن شخصية فدرالية كبيرة أكدت لإدارة النادي استعدادها لتحمل قيمة عقد غريب مع الفريق الأول لكرة القدم.

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لكن هذا الرقم الاتحادي – الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه – نص على إقالة أحد مديري النادي ؛ كَمْا رفض الرشيد الكشف عَنّْ هُويته.

من جهته، رفض الهِيْلي رسميًا هذا الطلب، حيث تعثرت صفقة انتقال عبد الرحمن غريب إلَّى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن غريب أكد أن أولويته هِيْ يتم الانتقال لنادي الهلال مع قبول العروض الاخرى فِيْ حال استمرار عقوبة حرمان المدير من التعاقدات.