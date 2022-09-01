الاتحاد يعاند فهد المولد بـ”مفاجأة رسمية”.. ماذا حدث

وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، ذعرا جديدا للنجم العالمي فهد المولد، الجناح السابق لفريق كرة القدم الأول.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي انتهى عقده مع فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يوليو الماضي ؛ التوقيع رسمياً مع اللاعب مع الشباب الذين سيمثلونه لثلاث سنوات قادمة.

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وعبر النجم العالمي خلال اليومين الماضيين عَنّْ حزنه على إدارة الاتحاد. لعدم تهنئته برفع العقوبة فِيْ حالة المنشطات.

* الاتحاد “يرفض” فهد المولد

لكن يبدو أن تصريحات فهد المولد لم تغير سلوك الإدارة النقابية التي استمرت فِيْ عَنّْاد اللاعب فِيْ العلن.

وأعلن الاتحاد، فِيْ الساعات الأولى من صباح الخميس، أسماء اتفاقياته الجديدة واللاعبين الذين غادروا النادي رسميًا. من خلال حسابك على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

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وعلى الرغم من ذكر أسماء 17 لاعباً ممن غادروا النادي هذا الصيف، إلا أن الاتحاد تجاهل المولد بالكامل. كَمْا لو أنه لم يلعب فِيْ الفريق أبدًا.

يشار إلَّى أن فهد المولد هُو أحد أبناء نادي الاتحاد، وتخرج بفئاته العمرية المختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى الفريق الأول، عام 2011.