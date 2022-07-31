الاتحاد يعلق على تألق المرمش فِيْ ربع نهائي كأس العرب

وأشاد نادي الاتحاد بتألق الحارس الشاب أسامة المرماش أول لاعب فِيْ المنتخب الوطني لكرة القدم فِيْ مباراة المنتخب السعودي أمام اليمن فِيْ ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب 2022 بالمدينة. أبها.

وقاد المرماش فريقنا إلَّى نصف نهائي كأس العرب للشباب، بعد فوزه على اليمن بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي بين الفريقين، فِيْ الوقت الأصلي من ربع النهائي، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي بالمحلة.

مارش مبدع … والسعودية تطير إلَّى نصف نهائي كأس الشباب العربي 2022

ونشر نادي الاتحاد، مقطع فِيْديو لحارس المرمى الشاب أسامة المرمش، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، رسالة قال فِيْها “حارس واحد كألف”.

وأشاد الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بتألق أسامة المرمش فِيْ مباراة اليمن، برسالة مفادها “أسد يحرس عرينه”.

قدم أسامة المرمش أداءً مميزاً خلال مباراة السعودية اليمنية، حيث حافظ على شباكه نظيفة خلال الوقت الأصلي، كَمْا تصدى لـ 3 ركلات جزاء ضد اليمن، ليقود الأخضر إلَّى نصف نهائي كأس العرب المستحق. شباب. النهايات

وصل المنتخب السعودي، البطل الحالي، إلَّى نصف نهائي كأس العرب 2022، ليواجه المنتخب الفلسطيني الذي تأهل على حساب الأردن بركلات الترجيح.

وتأهل المنتخب السعودي لربع نهائيات كأس العرب تحت 20 سنة، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين، فِيْما ودّعت موريتانيا والعراق البطولة، بعد أن احتلت موريتانيا المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم العراق فِيْ الماضي. ضع بدون نقاط.

فِيْ المباراة الأولى، فاز المنتخب السعودي على موريتانيا (2-0)، وسجل الهدفِيْن عبد الملك العييري وعبد الله رديف، ثم حقق الأخضر انتصاراً واسعاً على العراق فِيْ المباراة الثانية بنتيجة (4). -1)، وسجل الرباعي عبد الله “هاتريك” ومصعب الجوير.

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