الاتحاد يعلن عَنّْ ديونه رسميا.. “رقم صادم”

أعلن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، اليوم الثلاثاء، عَنّْ إيرادات وديون النادي “قصيرة وطويلة الأجل”.

تمكنت الإدارة الاتحادية من الحصول على شهادة “الكفاءة المالية”، خلال اليومين الماضيين، بعد إغلاق العديد من القضايا المحلية والأجنبية ؛ لتسجيل عروض جديدة.

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ووقع العميد الرباعي “لاعب الوسط المصري طارق حامد والجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا قلب الدفاع أحمد الشراحيلي والظهِيْر الأيسر زكريا هُوساوي” خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

* دخل نادي الاتحاد .. ديون طويلة وقصيرة الأجل

كشف مسئولو الاتحاد، خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، أن إيرادات نادي الاتحاد فِيْ العام المالي 2022-2022 بلغت 338 مليون ريال. كالآتي

– 162 مليون ريال سعودي .. دعم من وزارة الرياضة.

– 86 مليون ريال سعودي .. رعاة النادي.

– 11 مليون ريال .. انتقال اللاعبين.

– 7 ملايين ريال .. تبرعات.

– 70 مليون ريال … ايرادات اخرى.

وفِيْما يتعلق بالديون، أشار الاتحاد إلَّى أنها تبلغ 332 مليون ريال. ومن بينها 226 مليون ريال “قصيرة الأجل” و 106 مليون ريال “طويلة الأجل”.