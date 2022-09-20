الاتحاد يفاجئ النصر.. موقف رومارينيو والثلاثي المصاب من الكلاسيكو

الفريق الطبي لنادي الاتحاد يركض ضد الزمن. لتجهِيْز النجوم “المصابين” لفريق كرة القدم الأول، لمواجهة الفوز المتوقع فِيْ الكلاسيكو.

يستضيف النصر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد يوم 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

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يحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد “الثالث”.

* موقع نجوم الاتحاد المصابين فِيْ فوز الكلاسيكو

وفِيْ هذا السياق، نقل الإعلامي الرياضي، عبد الله الشهري، أخبارًا سارة لجماهِيْر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، قبل الكلاسيكو.

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سر القرار الصادم للفِيْفا قبل فوز الكلاسيكو والاتحاد

وأعلن الشهري فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، عَنّْ توفِيْر 3 لاعبين مصابين من الاتحاد للفوز المقبل بالكلاسيك ؛ مخدوع

قلب الدفاع عمر هُوساوي.

الجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا.

– مركز الهجوم محمد الصيعري.

من جهته، باتت مشاركة النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم الاتحاد، مع فريق كرة القدم الأول فِيْ الكلاسيكو، شبه مستحيلة ؛ بسبب الاصابة