الاتحاد يفاجئ جماهِيْره.. قرار نهائي يحسم مستقبل حجازي وحمد الله

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، مستقبل المصري أحمد حجازي والمغربي عبد الرزاق حمدالله، أول ثنائي كرة قدم.

حجازي لديه عقد مع الاتحاد حتى يونيو 2023. وانضم إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2022، من وست بروميتش ألبيون بإنجلترا.

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أما حمدالله، الذي انضم إلَّى قلعة العميد فِيْ يناير 2022، فهُو متعاقد مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى الصيف المقبل.

* مستقبل حمدالله وحجازي مع الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي حسن الكاف عَنّْ قرار نهائي للإدارة الاتحادية بـ “تجديد” عقد الثنائي المصري والمغربي.

وأعلن الكاف أن مسؤولي العميد سيقدمون عروضاً رسمية لحجازي وحمد الله خلال اليومين المقبلين. لحملهم على البقاء فِيْ فريق كرة القدم الأول، عدة سنوات أخرى.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، متمسك ببقاء حجازي وحمد الله، نظرا لأهميتهما الكبيرة.

ولعب حجازي 50 مباراة رسمية مع الاتحاد سجل خلالها 7 أهداف فِيْما سجل حمدالله 15 هدفا فِيْ 17 مباراة لقلعة العميد.