لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب مع فريق النصر الأول لكرة القدم من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

* قرار “متوقع” ينتظر الحمد الله فِيْ “الاتحاد”

وفِيْ هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل إلَّى قرار “متوقع” فِيْ الاتحاد. عَنّْ النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

هذا قرار “متوقع”. وهِيْ تحويل حمدالله إلَّى لاعب أجنبي “ثامن”. فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، سيتم توقيع مهاجم بديل.

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وأشار الموريسل فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” إلَّى أن هذا القرار طال انتظاره. يتعلق الأمر بتعليق محتمل لحمد الله. فِيْ سياق قضية نادي النصر.

ونصح الإعلامي الرياضي رئيس نادي الاتحاد أنمار الهِيْلي ونائبه أحمد كعكي بـ “حسم” التعاقد مع استبدال المهاجم المغربي بأسرع ما يمكن قبل صدور قرار بحرمان اللاعب. عميد للتعاقد مع لاعبين جدد، فِيْ نفس الحالة.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن فِيْ وقت سابق أن عدد الأجانب فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 سيرتفع إلَّى 8 لاعبين، منهم 7 سينضمون إلَّى القائمة فِيْ كل مباراة باستثناء الثامنة.