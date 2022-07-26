الاتحاد يفاجئ حمد الله بـ”قرار رسمي جديد”.. ماذا حدث

فاجأ مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الفريق الكروي الأول بقرار رسمي جديد قبل انطلاق الموسم الرياضي. 2022-2023. الموسم.

وانضم حمدالله، 31 عامًا، إلَّى صفوف الاتحاد، فِيْ شتاء ميركاتو “يناير 2022” الماضي، من فريق نادي النصر لكرة القدم الأول، بنظام انتقال حر.

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ومنذ انضمامه إلَّى العميد سجل النجم المغربي الكبير 13 هدفا وصنع تمريرة واحدة فقط خلال 15 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات.

* قرار رسمي للإدارة الاتحادية يفاجئ الحمد الله

وقررت الإدارة الاتحادية منح حمدالله القميص رقم 9 فِيْ الفريق الأول لكرة القدم ابتداء من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ارتدى عبد الرزاق حمدالله القميص رقم 99 مع الاتحاد فِيْ النصف الثاني من الموسم الرياضي الأخير 2022-2022، لكنه سيحصل على رقمه “المفضل” فِيْ الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن حمدالله والاتحاد يواجهان حاليًا معركة قانونية أمام مجلس إدارة نادي النصر برئاسة موصلي المعمر. للصفقة التي هزت المجتمع الرياضي السعودي الشتاء الماضي.