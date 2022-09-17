الاتحاد يفكر فِيْ “الحكَمْ الأجنبي” بعد كلاسيكو النصر

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ رغبة إدارة نادي الاتحاد فِيْ الاستعانة بحكَمْ أجنبي لمباراة الفريق فِيْ الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.

يستضيف الاتحاد نظيره من نادي الفاتح، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، فِيْ 7 أكتوبر، ضمن الجولة السادسة من الموسم السعودي “2022-2023”. دوري روشان .

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وذكرت صحيفة الرياضية، أن إدارة نادي الاتحاد تدرس تقديم طلب لجذب حكام أجانب لإدارة مباراة الفريق ضد الفتح، وأن القرار سيصدر خلال الأيام المقبلة.

وكانت إدارة الاتحاد قد تقدمت بطلب لاستقدام حكام أجانب أيضا لتوجيه المباراة الكلاسيكية ضد النصر، والتي ستقام على ملعب مرسول بارك، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ ختام اليوم الخامس للمسابقة. .. من دوري روشان السعودي.

كرة القدم السعودية تشهد استراحة دولية فِيْ منافسات دوري روشان السعودي. Como parte de la preparación de nuestra primera selección para viajar a la ciudad española de Alicante, para montar un campamento preparatorio entre el 17 y 27 de septiembre, los Verdes jugarán dos partidos de prueba contra Ecuador y Estados Unidos de América el 23 y 27 de أيلول؛ استعدادًا لمونديال قطر 2022 (انظر القائمة الخضراء).

فاز الاتحاد بكأس الخليج، بهدفِيْن نظيفِيْن، على ملعب الجوهرة المشعة، فِيْ مباراة اليوم الخامس من مسابقة دوري روشان السعودي، والتي شهدت فتح المغربي عبد الرزاق حمدالله، ليسجل فِيْ الموسم الجديد للبطولة. المنافسة (تفاصيل المباراة).

ويحتل الاتحاد وصيف النسخة الماضية المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطتين عَنّْ الشباب والهلال وصيف البطل.

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