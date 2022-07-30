لا يوجد صوت يعلو فِيْ الوسط الرياضي السعودي فِيْ الوقت الحالي باستثناء قضية النصر ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، بإرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية اللاعب. عقد مع قلعة العالم.

التطورات الحاسمة فِيْ قضية النصر والحمد لله

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “عكاظ” عَنّْ تطورات جديدة فِيْ قضية النصر والحمد الله، والتي هزت المجتمع الرياضي السعودي فِيْ الأشهر الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن جلسات الاستماع فِيْ لجنة الاحتراف السعودية تلقت تحركات قانونية من شأنها أن تغير مسار القضية. وتمثل فِيْ تقديم مدفوعات وشهادة شخصية قدمت النجمة المغربية إلَّى قصر العميد.

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وأوضح أن هذه الشخصية ليس لديها إذن كتابي من النصر لتقديم فضل الله على الاتحاد. ومع ذلك، تعتبر الشهادة نافذة قانونيا، من وجهة النظر القانونية حسن رديف.

ونقلت الصحيفة عَنّْ رديف، أن لجنة الاحتراف لها كامل الحرية فِيْ قبول هذه الشهادة التي تعتبر مهمة، طالما أنها تؤدي إلَّى الحصول على موافقة الإدارة العالمية، لمفاوضات النقابة مع عبد الرزاق حمدالله.