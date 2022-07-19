الاتحاد يقترب من الفوز على النصر فِيْ قضية حمد الله.. قرار تاريخي

لا يوجد صوت يعلو فِيْ أوساط الرياضة السعودية فِيْ الوقت الحالي، باستثناء النصر ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

* قرار “احترافِيْ” بارز فِيْ قضية الحمد الله

وفِيْ هذا السياق، أعطى الصحفِيْ الرياضي سعود الصرامي المفاجأة الكبرى فِيْ القضية التي أثارت قلق الرأي العام السعودي فِيْ الأشهر الأخيرة.

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وأعلن الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قرار لجنة الاحتراف بـ “حفظ” التسجيلات التي قدمها النصر ضد الاتحاد وحمد الله. هذا يعَنّْي أنه لا يؤخذ فِيْ الاعتبار على الإطلاق، كَمْا أنه لا يتم الاحتجاج به فِيْ القضية.

وكشفت الوسيلة الرياضية أن اللجنة اجتمعت يوم الخميس رئيس الاتحاد أنمار الهِيْلي ومدير عام النادي حامد البلوي واللاعب عبد الرزاق حمدالله. ليس للتسجيلات، ولكن للتحقيق فِيْ مفاوضات اللاعب للانتقال إلَّى العميد، خلال الفترة المحمية لعقده مع الاتحاد.