أثار الناقد الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر مفاجأة مدوية لجمهُور الاتحاد، عَنّْدما توصلت إدارة أنمار الهِيْلي إلَّى صيغة بالاتفاق مع الظهِيْر الأيسر أحمد بامسعود.

وأفِيْد خلال الساعات الماضية أن إدارة الفِيْحاء رفضت العرض المقدم من نادي الاتحاد لشراء اللاعب أحمد بامسعود.

وفِيْ الوقت نفسه أفادت الأنباء أن نادي العصيمي “النصر” يدرس تقديم عرض رسمي خلال الأيام المقبلة لضم اللاعب باماسود.

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وضع سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر حداً للجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، كاشفاً عَنّْ اقتراب الاتحاد من التوقيع مع بماسود.

كتب سعود الصرامي “بام مسعود الإتحاد،،،، !!!”.

ويوشك الاتحاد على التوصل لاتفاق مع الفِيْحاء لضم باماسود فِيْ صفقة ستكون الثالثة للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد نونو سانتو.

الاتحاد وقع مع أحمد الشراحيلي منذ الصغر، وقبل لحظات ضم زكريا هُوساوي على سبيل الإعارة من أحد، وفِيْ عهدة السرامي، أغلقت إدارة أنمار الهِيْلي الصفقة الثالثة بحسب ظهر الفِيْحاء أحمد بامسعود. ويقطع الطريق إلَّى النصر.

احمد با مسعود 26 عاما. مثّل نادي الهلال فِيْ الفئات العمرية، حيث أعاره القائد لنادي الفِيْحاء عام 2017 وانتقل إلَّى نادي الفِيْحاء عام 2022.