الاتحاد يكرر تجربة النصر.. ويحسم مستقبل حمد الله بـ”مفاجأة مدهشة”

يعد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي مفاجأة رفِيْعة المستوى للنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

* الاتحاد يجدد عقد عبدالرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن الإدارة الاتحادية اتخذت القرار الرسمي بـ “تجديد” عقد حمدالله. لموسم رياضي آخر.

ينتهِيْ عقد عبدالرزاق حمدالله مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 30 يونيو 2023، بعد أن انضم إليه فِيْ يناير الماضي.

اتفاق مدوي بالأهلي ساعات لإعلان التوقيع الرسمي ..

وأشار الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن العقد الجديد ؛ وسيشمل منافع اقتصادية ضخمة للنجم المغربي.

وقلص حمدالله راتبه حين التحق بنادي الاتحاد فدفعه للقتال. حيث يكسب حاليًا ما يقرب من 7 ملايين ريال سنويًا، بعد حصوله على أكثر من 20 مليون ريال من النصر.

المثير فِيْ الأمر أن الامتيازات الاقتصادية الهائلة التي يمنحها الاتحاد لحمد الله ستكرر سيناريو الانتصار مع اللاعب فِيْ عام 2022، عَنّْدما تم تجديد عقده، مع زيادة راتبه الباهظة.