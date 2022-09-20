الاتحاد يكشف حجم إصابة رومارينيو.. وهل يلحق بـ”كلاسيكو النصر”

كشف نادي الاتحاد عَنّْ “معَنّْى” إصابة النجم البرازيلي رومارينيو مهاجم فريق كرة القدم الأول، قبل الفوز المتوقع فِيْ الكلاسيكو.

يستضيف النصر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد يوم 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

اقرأ أيضا

“وقف حمدالله ضد النصر والاتحاد كلاسيك” التحكيم يقول كلمته

نصر يهز الهلال ويختار “البديل” أبو بكر فِيْ الشتاء .. اسماً أسطورياً

المعيوف يفاجئ رينارد .. “أول رد فعل لقرار إقصائه عَنّْ الأخضر”

يحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد “الثالث”.

* مدى إصابة رومارينيو … وموقعه من فوز الكلاسيكو …

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “عكاظ” نقلاً عَنّْ مصادر فِيْدرالية، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة رومارينهُو بتمزق فِيْ الرباط الأمامي للعضلة فِيْ الفخذ.

وأعلنت الصحيفة عَنّْ غياب النجم البرازيلي الكبير عَنّْ كرة القدم السعودية الكلاسيكية، بين الاتحاد والنصر، فِيْ 2 أكتوبر.

أنظر أيضا

النصر يفجر مفاجأة لـ “الهلال” .. حَقيْقَة الاتفاق مع البليحي

حمدالله يعد مفاجأة مثيرة لـ “المعمر” فِيْ النصر الاتحاد كلاسيك

يشار إلَّى أن النجم البرازيلي أصيب “بجروح” فِيْ مباراة كرة القدم للفريق الأول مع نادي الاتحاد ضد الخليج، ضمن منافسات اليوم الرابع من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.