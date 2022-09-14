الاتحاد يكشف مفاجأة بـ”5 مليون ريال” عَنّْ فهد المولد

كرر النجم فهد المولد، الهجوم على مجلس إدارة نادي الاتحاد، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن رحل صيف 2022، إلَّى صفوف فريق الشباب الأول لكرة القدم، مجانًا.

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النجم فهد المولد البالغ من العمر 28 عاما عانى عام 2022 إما بسبب انتقادات من جماهِيْر الاتحاد أو بسبب الإيقاف لمدة عام ونصف بعد تناول مواد طبية ممنوعة أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. . خفف العقوبة إلَّى شهرين فقط.

الاتحاد تكشف مفاجأة “5 ملايين ريال” على فهد المولد

بعد توقيع عقوده مع الشباب، أدلى فهد المولد بتصريحات فِيْ برنامج “In the Goal” على قناة العربية، أكد خلالها أنه يريد البقاء فِيْ صفوف النقابة، لكن العرض الرسمي الذي جاء لم يكلل بالنجاح. “عار”، كَمْا وصفه بنفسه، لدرجة أنه تمنى ألا يكون وكيله جراح الظفِيْري قد أبلغه بقيمته الاقتصادية.

وأوضح الإعلامي هتان النجار تفاصيل العرض الذي قدمه الاتحاد لفهد المولد.

وأكد أن فهد المولد تلقى قبل إيقاف عمله 9 ملايين ريال سعودي سنويا، قبل أن يقدمه الاتحاد عرضا بقيمة 5 ملايين ريال، من أجل تمديد العقد الذي ينتهِيْ فِيْ صيف 2022.

المفاجأة أن راتب فهد مع الشباب هُو بالضبط نفس ما كان سيتقاضاه مع الاتحاد.

يشار إلَّى أن النجم فهد المولد، فور عودته لكرة القدم، تلقى استدعاءًا رسميًا للقائمة من المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، فِيْ المعسكر السعودي المرتقب الأخضر، رغم غيابه عَنّْ المشاركة فِيْ المباريات منذ مارس الماضي. 13. 2022.