كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد يقترب من توقيع اتفاق جديد فِيْ الخارج، فِيْ الخط الهجومي.

حاليًا، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء فريق ميركاتو الأول لكرة القدم فِيْ نادي الاتحاد، هذا الصيف، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

استعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد “بقوة”. حيث تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول، حتى 30 يونيو 2024.

بالإضافة إلَّى سانتو، ضم مجلس إدارة العميد لاعب الوسط المصري طارق حامد، بالإضافة إلَّى قلب مدافع نادي الشباب أحمد الشراحيلي والظهِيْر أحد زكريا هُوساوي.

ذكرت صحيفة المدينة، اليوم الخميس، أن الاتحاد يقترب من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، المحترف السابق لنادي الزمالك.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن الإدارة الاتحادية تحاول استكَمْال أعمال بن شرقي بعد أن طالب البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق “اللواء” بضرورة توظيف جناح.

يشار إلَّى أن “السعودية الرياضية” كانت قد أشارت قبل يومين إلَّى أن الاتحاد يقترب من التعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي بعد رحيله الرسمي من فريق الزمالك المصري.

شارك بن شرقي فِيْ 111 مباراة لفريق الزمالك فِيْ جميع المسابقات منذ انضمامه، سجل خلالها 43 هدفًا وقدم 29 تمريرة أخرى، وتوج بلقب الدوري المصري ومثله بطولة السوبر الأفريقي وبطولة السوبر المصري.، بالإضافة إلَّى ألقاب كأس مصر.