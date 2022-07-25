الاتحاد ينقذ “رقبة البلوي” فِيْ قضية حمد الله.. بهذا التصرف الغريب!

كشف الإعلامي الرياضي خضر المقددي، عَنّْ تصرف مفاجئ لنادي الاتحاد ؛ فِيْ سياق قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* تسريبات “حفظ” البلوي فِيْ قضية الحمد الله

وأشار المقضي، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد أجرى “تسريبات” لمجموعة حامد البلوي مدير عام فريق كرة القدم الأول، مما يمهد الطريق لفقدان قضية الحمد الله.

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وأضاف الصحفِيْ الرياضي “التسريبات تشير إلَّى أن إدارة الاتحاد والبلوي تعرضت للظلم فِيْ القضية، بعد إصرار اللجان المختصة على الحكَمْ”.

وأكد خضر المقضي أن الغرض من هذه التسريبات هُو وهِيْ تبرئة البلوي من تبعات الدعوى فِيْ حال حكَمْت بحق النادي وضدها عقوبات من لجنة المحترفِيْن وشروط اللاعبين.