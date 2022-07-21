الاتحاد “يهدد” مستقبل آل معمر فِيْ النصر.. شكوى قضائية خطيرة

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد تصعيد “معركته” مع النصر ورئيسه موصلي المعمر. فِيْ سياق قضية النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته سلم مجلس إدارة النصر تسجيلات صوتية للفِيْفا ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، زاعمين وجود “مؤامرة” للاعب لمغادرة العالم والانضمام إلَّى قصر العميد.

* أخطر شكوى الاتحاد ضد النصر ومسؤوليه

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة المدينة، عَنّْ قيام الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، برفع شكوى إلَّى الجهات المختصة ضد مجلس إدارة نادي النصر. حول كَيْفَِيْة حصولهم على “سجلات الهاتف” التي تبقى سرية.

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فِيْ شكواه، أكد الاتحاد أن الوصول إلَّى هذه “التسجيلات الصوتية” ؛ يتطلب إذن الجهات الرسمية وهُو ما لم يفعله النصر ومسؤولوه.

وطالبت إدارة العميد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤولي قلعة العلم. لمخالفة سرية الاتصالات والحصول على تسجيلات صوتية بالمخالفة.