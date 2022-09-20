الاتحاد “يهزم” النصر قبل الكلاسيكو.. وصدمة فِيْ الهلال

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد انتصارا ساحقا على النصر، متقدما على “المرتقب” السعودي لكرة القدم كلاسيك.

يستضيف النصر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد يوم 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.

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يحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد “الثالث”.

* أكثر 5 أندية “حضور جماهِيْري” فِيْ مسابقة الدوري

قبل الكلاسيكو القادم، كشفت صحيفة الرياضية عَنّْ أشهر 5 أندية فِيْ آخر أربعة أيام فِيْ الدوري.

واكتسح نادي الاتحاد كل أرقام الحضور الجماهِيْري فِيْ الدوري. وحضر مبارياتهم الأربع الأخيرة 58605 مشجع متجاوزين النصر والهلال.

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وجاء النصر فِيْ المرتبة الثانية بحضور 34284 مشجعًا، تلاه الهلال بالثالث بـ24800 متفرج رغم أنه متصدر. وهُو حامل لقب الدوري السعودي للمحترفِيْن.

من جانبه احتل نادي العدالة المرتبة الرابعة بعدد 23642 مشجعًا. ليسبق الفريق الكروي الأول لنادي الفتح الذي حل بالمركز الخامس بحضور 18.214 من مشجعيه.