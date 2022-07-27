الاتحاد يهز الشارع السعودي.. “سر جديد فِيْ قضية البدري”

كشف الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينية عَنّْ مفاجأة كبيرة فِيْ قضية النجم التونسي أنيس البدري ضد نادي الاتحاد.

لعب البدري، 31 عامًا، فِيْ فريق الاتحاد لكرة القدم الأول من يناير إلَّى أكتوبر 2022 قبل إنهاء عقده.

اقرأ أيضا

مفاجأة فِيْ النصر. الكشف عَنّْ العقوبات التاريخية على الاتحاد والحمد الله والبلوي

“إلغاء البلوي وحل إدارة الهِيْلي”. تم حل الخلاف أخيرًا فِيْ النقابة.

“تحرك غريب نحو النصر أم الاتحاد” الأهلي يعلن قراره النهائي

وبعد مغادرته تقدم النجم التونسي بشكوى ضد قلعة العميد أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”. لاسترداد أقساطك المالية المتأخرة.

والواقع أن الفِيْفا أصدر فِيْ الساعات الماضية قرارا رسميا بإلزام مجلس إدارة نادي الاتحاد بدفع مبلغ 16.5 مليون ريال لأنيس البدري.

* مفاجأة سارة للاتحاد فِيْ قضية أنيس البدري

لكن جستينيا، فِيْ تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أكدت أن مبلغ المال الذي أجبر الفِيْفا نادي الاتحاد على دفعه إلَّى البدري أقل بكثير من مبلغ 16.5 مليون ريال.

أنظر أيضا

مفاجأة مدوية فِيْ الانتقال التاريخي للهلال .. ورونالدو يفجرها

يكشفون عَنّْ هُوية “الشخصية الغامضة” التي ستغير مصير سبب النصر والحمد لله.

الاتحاد يفاجئ الحمد الله بـ “قرار رسمي جديد” .. ماذا حدث

وجه الصحفِيْ الرياضي، المقرب من مجلس النواب الاتحادي، رسالة إلَّى الملايين من مشجعي الأندية ؛ بقوله “يفوز العميد بالاستئناف”.

وأكد عدنان جستينية أن قيادة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي لديها حجج قوية لتصحيح مسار هذه المشكلة.