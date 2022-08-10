الاتفاق السعودي يقترب من ضم مدافع الزمالك

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن الصفقة السعودية تقترب من التعاقد مع مدافع نادي الزمالك الأول لكرة القدم.

حقق فريق الزمالك فوزا ثمينا على حساب فريق مصر المقاصة، بخماسية نظيفة، مساء الثلاثاء، في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وقال أمير هشام للإذاعة “الصفقة السعودية اقتربت من ضم محمود علاء مدافع الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية”.

وأضاف “النادي السعودي توصل إلى اتفاق مع علاء للتوقيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وختم “نادي الزمالك في طريقه للاتفاق على احتراف محمود علاء في حال وصول عرض مناسب، خاصة وأن فيريرا لا يهتم بذلك”.

يواجه فريق الزمالك الكروي الأول منافسه فاركو كلوب، الجمعة المقبل، 19 أغسطس.

وتقام مباراة الزمالك وفاركو في السادسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات اليوم الحادي والثلاثين للبطولة المحلية.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.