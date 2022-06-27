الاتفاق السعودي ينجو من الهبوط تحت قيادة كارتيرون بعد الفوز على الفيحاء

تم إنقاذ فريق كرة القدم الأول لنادي الاتفاق من الهبوط إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد فوزه على نظيره الفيحاء، في إطار اليوم الثلاثين والأخير من الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم على نادي الاتفاق بنتيجة 1-0 على نظيره الفيحاء، وسجله محمد الكويكيبي، في الدقيقة 57، من صناعة سعيد المولد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 34 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة ليحتل المركز العاشر.

وبهذه النتيجة نجح أول فريق كرة قدم لنادي الاتفاق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في تفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى السعودي.