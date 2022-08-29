الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل النصر عَنّْ صفقة الموسم

يبحث مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، عَنّْ تعزيز خط الدفاع الأول لفريق كرة القدم بالنادي، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة.

تنتهِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ دوري الروشان السعودي بنهاية أغسطس، حيث تكافح الإدارة العالمية لإنهاء العقد مع مدافع أجنبي.

وكان نادي النصر قد أنهى عقده مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري، خلال السوق الصيفِيْ الحالي، حيث انضم اللاعب إلَّى صفوف فريق كروز أزول من المكسيك.

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تفصل خطوة الإعلان عَنّْ الاتفاقية المتوقعة

أكدت صحيفة البلاد فِيْ عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، أن إدارة النصر بصدد التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس لاعب مارسيليا الفرنسي السابق، فِيْ صفقة انتقال مجانية، تعويضا عَنّْ رحيل موري.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن إدارة معمر أنهت اتفاقه مع جونزاليس على جميع شروط العقد، حيث من المتوقع الإعلان عَنّْ الصفقة بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي.

من هُو الفارو غونزاليس

بدأ جونزاليس، 32 عامًا، الذي تقدر قيمته السوقية بـ 2.5 مليون يورو، مسيرته الكروية فِيْ نادي راسينغ سانتاندير المحلي.

انتقل المدافع المخضرم بين مختلف الأندية الإسبانية ؛ تميزوا ريال سرقسطة وإسبانيول وفِيْاريال، قبل مغادرتهم إلَّى مرسيليا الفرنسية، فِيْ صيف 2022.

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