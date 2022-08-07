الاتفاق يتعادل بصعوبة بثالث مبارياته الودية فِيْ معسكر تركيا

وانتهت المباراة الودية، بين الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق والفريق التركي المضيف ساكاريا سبور، بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق، وذلك فِيْ إطار استعدادات الاتفاق للموسم الجديد.

التقى فريق الاتفاق مع نظيره ساكاريا سبور، فِيْ ملعب الصقارية الاحتياطي، ضمن المباراة الودية الثالثة لفارس الدهناء فِيْ معسكر الفريق فِيْ تركيا.

يشارك فارس الدهنة فِيْ معسكر تحضيري فِيْ تركيا، فِيْ الفترة من 24 يوليو إلَّى 18 أغسطس، استعدادًا لموسم 2022/23 الجديد.

وكان المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد دخل فِيْ تشكيل مكون (البرازيلي باولو فِيْكتور، سانوسي هُوساوي، عبد الله الخطيب، حمد الصياف، عبد الرحمن العبيد، علي هزازي، إبراهِيْم ماهانشي، محمد الكويكيبي. (حامد الغامدي، فهد الدوسري، الفرنسي يوسف نياكاتي). وفِيْ البداية اهتزت شباك الاتفاق بهدف خطأ عَنّْ طريق السنوسي هُوساوي فِيْ الدقيقة 12.

وسرعان ما صحح فارس الدهن الموقف مؤكدا سيطرته واقترب السنوسي هُوساوي من التعادل لكن حارس مرمى ساكاريا سبور انحرف الكرة إلَّى ركنية.

وفِيْ الدقيقة 27 نجح الاتفاق فِيْ معادلة النتيجة عبر تسديدة قوية من محمد الكويكيبي من خارج منطقة الـ 18.

وفِيْ الشوط الثاني حل اللاعب هزاع الهزاع ليحل محل فهد الدوسري، وأتت الفرصة لهزاع الذي سدد كرة صلبة لكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

أجرى كارتيرون 4 تغييرات بمشاركة (السويدي روبن قويسون، عبد الله السالم، عبد الرحمن عبد القادر، سعد الموسى) بدلاً من (يوسف نياكاتي، إبراهِيْم مهانشي، السنوسي هُوساوي، حمد السياف) وتمكن الحارس باولو فِيْكتور. لمنع فرصة خطيرة لسكاريا.

من جانبه أنقذ حارس مرمى سكاريا هدف فريقه بهدف مرتب بعد رأسية لعبد السالم اصطادها بضربة ركنية ليختتم المباراة بالتعادل 1-1.