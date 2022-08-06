الاتفاق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة ساكاريا التركي “وديا”

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق استعداداته للمباراة الودية الثالثة أمام مضيفه التركي ساكاريا سبور، ظهر اليوم الأحد على ملعب صقاريا، ضمن البرنامج التحضيري فِيْ الملعب الخارجي، والذي سيلعبه فارس آل- الدهناء فِيْ تركيا من 24 يوليو إلَّى 18 أغسطس.

والاتفاق يريد تعزيز صفوفه بقوة. لمنع تكرار مأساة الموسم الرياضي الأخير 2022-2022، والتي تنافس فِيْها أول فريق كرة قدم، تفاديا للهبوط.

وكانت تدريبات اليوم، والتي تستمر لليوم الثالث عشر، من المعسكر التركي بملعب منتجع فنربخشة الرياضي بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، وكانت على فترتين صباحية ومسائية قبل إنهاء المناورة التدريبية بجزء من الملعب.

فِيْ فترة ما بعد الظهر، بعد الإحماء، قسم كارتيان اللاعبين إلَّى مجموعتين لتطبيق سلسلة من الجمل التكتيكية، وانتهى التدريب بتطبيق التدريب بالكرة الثابتة والحركة على حراس المرمى.