الاتفاق يفاجئ الاتحاد بـ”صفقة برازيلية نارية”

أعلن نادي الاتفاق عقده الرسمي مع البرازيلي فِيْكتور سانتوس “فِيْتينو” لدعم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الموسم الرياضي الجديد.

أنهت إدارة نادي الاتفاق إجراءات التعيين مع البرازيلي فِيْتينو، بعقد حتى عام 2025 قادما من صفوف فلامنجو البرازيلي.

وجرت مراسم توقيع عقد فِيْتينيو ظهر اليوم الخميس بقاعة اجتماعات النادي بحضور رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل.

ونظم فِيْتينيو، بعد ظهر اليوم، التدريبات الجماعية، فِيْ أولى جلساته التدريبية مع “فارس الدهناء”، بالملعب الاحتياطي بالنادي.

وتنص الاتفاقية على إجراء استعدادات ميدانية، قبل السفر إلَّى جدة، صباح غد “الجمعة”، لمواجهة الاتحاد، السبت المقبل، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة الساطعة”. الجولة الثانية من مسابقة روشان الدوري السعودي “موسم 2022-2023”.

من هُو فِيْتينو “الصفقة الجديدة”

فِيْكتور سانتوس “فِيْتينهُو” (28 عامًا)، مهاجم برازيلي من مواليد ريو دي جانيرو، بدأ مسيرته مع الشباب فِيْ أوديكس ريو، ثم انتقل إلَّى بوتافوجو، حيث تمت ترقيته إلَّى الفريق الأول بدءًا من موسم 2011.

شارك فِيْتينيو فِيْ صفوف بوتافوجو بين عامي 2011 و 2013، ثم لعب مع سسكا موسكو الروسي بين عامي 2013 و 2022، ولعب على سبيل الإعارة مع إنترناسيونال البرازيلي فِيْ موسم 2015-2016، ثم انتقل إلَّى فلامنجو، ولعب بين عامي 2022 و 2022. .

فاز فِيْتينيو بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الروسي وكأس السوبر الروسي مع سيسكا موسكو، ثم كأس ليبرتادوريس، ريكوبا سوداميريكانا، الدوري البرازيلي، وصيف كأس العالم للأندية مع فلامينجو.

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