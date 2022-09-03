الاتفاق يكشف “سبب” غياب الكويكبي عَنّْ الاتحاد

ويستضيف الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد منافسه الاتحاد فِيْ مباراة أمامه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري “روشان” السعودي.

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تمكن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم من الفوز بالدور الأول من دوري “روشان” السعودي، على حساب مضيفه العدلة (3-0)، فِيْما سقط الاتفاق من جانب الطائي بهدفِيْن. لهدف.

الاتفاق يكشف “سبب” عدم وجود كويكب الاتحاد

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، عبر الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تشكّل الاتفاقية “الرسمية” ضد الاتحاد والتي تضمنت غياب النجم محمد الكوكبي. .

وأشار حساب الاتفاق على تويتر إلَّى أن غياب النجم محمد الكويكيبي عَنّْ لقاء الاتحاد كان بسبب إحساسه بـ “ألم فِيْ منطقة الفخذ”.