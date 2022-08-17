الاجتماع الأصعب للبنك المركزي المصري.. خياران “الفائدة” أفضلهما مر

ساعات قليلة تفصلنا عَنّْ أصعب اجتماع للبنك المركزي المصري، يتم خلاله تحديد سعر الفائدة، بينما تنتظر الأسواق القرار.

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا للجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس 18 أغسطس لتحديد سعر الفائدة، بعد الانتهاء من مناقشة المستجدات الرئاسية ومحركات قراره، فِيْما صنفه اقتصاديون واجتماع خبراء. أصعب قرار فِيْ خضم العديد من المتغيرات الاقتصادية ومحركات القرار وضغوط كبيرة. فِيْ كلا الاتجاهِيْن، على مستوى رفع سعر الفائدة، أو تثبيت معدل الفائدة والحفاظ عليه دون تغيير.

وقال محمد عبد الرحيم المحلل المالي بشركة أوراق مالية، إن البنك المركزي يعقد أصعب لقاء، والقرار الذي سيتخذه قد يكون صعبًا فِيْ ظل الظروف الحالية، موضحًا أن المجتمع المالي و ينتظر الاقتصاديون القرار وسط حذر شديد فِيْ الأسواق.

وأضاف أن أعضاء اللجنة فِيْ اجتماع الخميس يتعرضون لضغوط كبيرة وتشويش بسبب انقسام الآراء وتزايد الضغوط فِيْ كلا الاتجاهِيْن سواء رفع سعر الفائدة أو تثبيت سعر الفائدة.

وتابع هناك انقسام كبير بين الاقتصاديين بين توقعات الرفع أو الاستقرار، ولكل منهم بياناته الخاصة، مما يشير إلَّى أن الأمر نفسه قد يكون حاضرًا فِيْ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال مناقشات القرار. اجتماع.

وتابع عبد الرحيم قوله ارتفاع التضخم إلَّى 13.6٪ وتراجع قيمة الجنيه يدفعان بالرأي نحو رفع سعر الفائدة لكن مخاوف من ركود وتوقف قطاعات إنتاجية نتيجة انخفاض الطلب. والزيادة الناتجة فِيْ سعر الفائدة من زيادة تكلفة الاقتراض والتشغيل قد تؤثر سلبًا على معدلات النمو المستهدفة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات التضخم 13.6٪ فِيْ يوليو الماضي، وهُو ما يدفع باتجاه رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق.

وأصدرت 5 بنوك استثمارية فِيْ مصر مذكرات بحثية خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعة رفع سعر الفائدة خلال أصعب جلسة خصم غدا الخميس، بنسب تتراوح بين 0.5٪ إلَّى 2٪، لمواجهة التضخم، بحسب وسائل إعلام محلية، بالمقابل.، من المتوقع أن تحافظ 5 بنوك استثمارية أخرى على سعر الفائدة. الأسعار دون تغيير بيانات أغسطس المعلقة الخاصة بالتضخم والمؤشرات الاقتصادية.

ومن بين بنوك الاستثمار المصرية المجموعة المالية هِيْرميس، وسي آي كابيتال، وبلتون، والأهلي فاروس، وبرايم القابضة، وكابيتال إيكونوميست.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بنسبة 3٪ منذ بداية العام خلال اجتماعين فِيْ مارس ومايو الماضي لمواجهة التضخم وجذب استثمارات أجنبية جديدة لأدوات الدين، خاصة مع تصريحات خروج استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من السوق المصري منذ بداية العام، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط.

وبلغت معدلات الفائدة على الودائع والإقراض 11.25٪ و 12.25٪ على التوالي، بحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري، وقام عدد من البنوك العاملة فِيْ السوق المصري برفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار أو منتجاتها. عرض فِيْ السوق خلال الأسابيع الماضية، فِيْ محاولة لجذب السيولة من السوق.

حدد مؤيدو رفع سعر الفائدة جملة من الأسباب أهمها الارتفاع الأخير فِيْ معدلات التضخم، وزيادة قوة الجنيه المصري ودعمه مقابل الدولار، بالإضافة إلَّى تحفِيْز مفاوضات الحكومة المصرية مع الدولية. صندوق النقد بخصوص الحصول على حزمة تمويلية جديدة لدعم خطة التنمية والإصلاح الاقتصادي، على عكس دعم الاحتياطي النقدي لدى صندوق النقد الدولي. البنك المركزى المصرى.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عَنّْ البنك المركزي المصري، بلغ الاحتياطي النقدي 33.1 مليار دولار، وهُو ما يمثل أدنى مستوى له منذ 2017.

من ناحية أخرى، حدد مؤيدو قرار تثبيت سعر الفائدة جملة من الأسباب، من بينها أن الزيادة فِيْ التضخم ليست كبيرة، وأن البنك المركزي يتبع سياسة المداولة مع القرارات التي من شأنها التأثير على حركة ومعدلات النمو الاقتصادي.